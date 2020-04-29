عادات يجب إتباعها للوقاية من فيروس كورونا (فيديو)

إصابات كورونا تتجاوز الـ5 آلاف



خروج 68 من المصابين



تسجيل 260 حالة جديدة



في سياق آخر، وصف النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من مديرى مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية وهى مستشفيات العجوزة، والشيخ زايد آل نهيان، و15 مايو، وأبو خليفة، وإسنا التخصصى، وعين شمس التخصصى بالعبور بأنه تاريخى وغير مسبوق على مستوى العالم كله .









وجهت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وذلك من خلال فيديو بث على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك"، وجاءت النصائح كالأتي:1- احتفظ بمسافة من متر واحد أو مترين بينك وبين أي شخص يسعل أو يعطس.2- عندما يعطس الشخص، تتناثر من أنفه أو فمه رذاذ سائل قد يحتوي على الفيروس، فإذا كنت شديد الاقتراب منه يمكن أن تتنفس هذا الرذاذ، بما في ذلك الفيروس المسبب لمرض كوفيد -19 اذا كان الشخص مصابًا به.تجاوزت مصر الخمسة آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد، أمس الثلاثاء، بعد تسجيل 260 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات لـ 5042 حالة، كما سجلت أعلى معدل وفاة بعد تسجيل 22 حالة، ليرتفع معدل الوفيات لـ 359 حالة.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى الأمس.وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ 1304 متعافين.وأشار إلى تسجيل 260 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بجانب وفاة 22 حالة جديدة.وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.