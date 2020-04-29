الكاف يخاطب الخماسية لحسم مصير الدوري المصري

طالب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نظيره المصري الذي يرأسه اللجنة الخماسية، بحسم موقفه من بطولة الدوري المحلي، بعد قرار الحكومة المصرية بتوقف المسابقات الرياضية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.









وكان الاتحاد المصرى قد تلقى خطابا من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" لحسم موقفه من استكمال موسم 2020/2019 بعد الأزمة التى فرضها تفشب فيروس كورونا وتسببت فى تعليق النشاط الرياضي في مصر.





وطالب "كاف" الاتحادات الوطنية بكل دول القارة بتحديد الوضع الحالى للمسابقات المحلية سواء الدورى أو الكأس، مع شرح الاستراتيجية التى ينوى تطبيقها من أجل إنهاء المسابقة سواء باستكمالها أو إلغائها كان لم تكن.





وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم شهر مايو المقبل 2020 موعدا للرد على خطابه حتى يتمكن من وضع خطته لتنظيم مسابقات الموسم المقبل.





وأوضح "الكاف" في بيانه للجبلاية أنه بمجرد تحديد التاريخ الذى يمكننهم فيه استئناف النشاط الكروى، سيقوم مسئولي لجنة المسابقات بتحديد الموعد الذى يجب أن تنتهى فيه المسابقات المحلية، والأمور المتعلقة بتسجيل القائمة الإفريقية.











