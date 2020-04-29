الأهلي يكشف حقيقة رغبته في التعاقد مه نجم صن داونز

أفادت تقارير صحفية محلية بأن مصدر في جهاز كرة القدم في الأهلي نفى حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن عرض نجم الفريق الأنجولي جيرالدو بالإضافة إلى مقابل مادي من أجل الحصول على خدمات الأوروجوياني سيرينو نجم صن داونز الجنوب أفريقي.





وأكدت التقارير الصحفية المحلية أن الأهلي لم يدخل في مفاوضات رسمية مع صن داونز من أجل التعاقد مع النجم الأوروجوياني وأن كل ما يتم نشره بشأن تقديم عرض رسمي غير صحيح على الإطلاق.





وأوضحت التقارير الصحفية المحلية أن الأهلي لم يعرض على صن داونز الحصول على خدمات الأنجولي جيرالدو ضمن الصفقة التبادلية بالإضافة إلى الحصول على مقابل مادي.





وكشفت التقارير الصحفية أن الأهلي يبحث عن التعاقد مع صانع ألعاب جديد وذلك تحسبا لتعثر المفاوضات رمضان صبحي المعار إلى الفريق الأحمر من صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي والذي يخطط الأهلي للتعاقد معه بشكل نهائي عقب نهابة الموسم الحالي.