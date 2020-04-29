Advertisements

الأهلي يكشف حقيقة رغبته في التعاقد مه نجم صن داونز

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:34 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
أفادت تقارير صحفية محلية بأن مصدر في جهاز كرة القدم في الأهلي نفى حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن عرض نجم الفريق الأنجولي جيرالدو بالإضافة إلى مقابل مادي من أجل الحصول على خدمات الأوروجوياني سيرينو نجم صن داونز الجنوب أفريقي.

وأكدت التقارير الصحفية المحلية أن الأهلي لم يدخل في مفاوضات رسمية مع صن داونز من أجل التعاقد مع النجم الأوروجوياني وأن كل ما يتم نشره بشأن تقديم عرض رسمي غير صحيح على الإطلاق.

وأوضحت التقارير الصحفية المحلية أن الأهلي لم يعرض على صن داونز الحصول على خدمات الأنجولي جيرالدو ضمن الصفقة التبادلية بالإضافة إلى الحصول على مقابل مادي.

وكشفت التقارير الصحفية أن الأهلي يبحث عن التعاقد مع صانع ألعاب جديد وذلك تحسبا لتعثر المفاوضات رمضان صبحي المعار إلى الفريق الأحمر من صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي والذي يخطط الأهلي للتعاقد معه بشكل نهائي عقب نهابة الموسم الحالي.

أخبار تهمك

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

منذ ثلث ساعة

رضا عبد العال يكشف سبب رفض الأهلي رحيل صالح جمعة

منذ ساعة و 19 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ حوالي 11 ساعة

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

ريال مدريد يوافق على إعارة لاعبه

منذ أقل من نصف ساعة

رئيس الوزراء: إجراءات وقائية للتعايش مع فيروس كورونا

منذ ساعة

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

منذ يوم

مطلب مهم من السيسي إلى المصريين بشأن الجيش الأبيض (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الصين تهدي اقتصادية قناة السويس كاميرا حرارية لمواجهة كورونا (صور)

منذ ساعتين و 46 دقيقة

وزير الأوقاف يكشف حقيقة فتح المساجد.. ويوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:55 م

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

11:39 ص

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

08:52 ص

رئيس الوزراء: إجراءات وقائية للتعايش مع فيروس كورونا

01:13 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

02:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة