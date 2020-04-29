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مشاهدة الحلقة 6 مسلسل "اتنين في الصندوق" في هذه المواعيد

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:37 م
بوابة الفجر
رشا عادل
يتابع موقع "الفجر الفني" معكم كل ما يخص مسلسل اتنين في الصندوق للفنان حمدي المرغني، الذي يعرض على عدة قنوات ضمن مسلسلات شهر رمضان المبارك 2020، حيث يوضح لكم موعد مسلسل اتنين في الصندوق الحلقة 6 مواعيد الإعادة والقنوات الناقلة للمسلسل.

أحداث الحلقة 6 مسلسل اتنين في الصندوق

تشهد الحلقة 6 العديد من الأحداث الكوميديا خصوصًا بعد عرض سونيا على أوس أوس وحمدي المرغني العمل معها نبطشية في الفرقة الخاصة بها ووافق زيكا علي هذا العرض ولكن شوقا رفض نظرًا لعمله مع والده في جمع القمامة.

قنوات عرض مسلسل اتنين في الصندوق

يعرض مسلسل اتنين في الصندوق يوميا في تمام الساعة 9.30 مساءا، على قناة mbc مصر، على أن تكون الإعادة على قناة mbc مصر2.

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