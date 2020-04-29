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رئيس "حقوق البرلمان": اجتماع السيسي مع مديري مستشفيات العزل "تاريخي"

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:38 م
علاء عابد - أرشيفية
علاء عابد - أرشيفية
عبداللطيف هيبة
وصف النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من مديرى مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية وهى مستشفيات العجوزة، والشيخ زايد آل نهيان، و15 مايو، وأبو خليفة، وإسنا التخصصى، وعين شمس التخصصى بالعبور بأنه تاريخى وغير مسبوق على مستوى العالم كله.

وقال "عابد" في بيان اليوم: إنه منذ ظهور فيروس كورونا المستجد لم نرَ أي رئيس على مستوى العالم يفعل ما يفعله الرئيس السيسي، مؤكدا أن هذا الاجتماع يؤكد حرص الرئيس السيسي على الاطمئنان على الأداء داخل مستشفيات العزل وتحفيز جميع أعضاء جيش مصر الأبيض على القيام بدورهم على أكمل وجه، وأن هناك اهتماما وتقدير كبير لهم من مؤسسة الرئاسة.

واضاف: أن الرئيس السيسي أدار ملف مواجهة مصر مع فيروس كورونا باحترافية أكدت لجميع المصريين أن مصر أصبحت دولة مؤسسات خاصة بعد إعطاء الرئيس السيسي الصلاحيات الكاملة للمنظومة الصحية المصرية لتتقدم الصفوف باعتبارها هى المؤهلة لبدء المواجهة مع فيروس كورونا المستجد على أن تقوم جميع مؤسسات الدولة بتقديم كل الدعم والمساندة لجيش مصر الأبيض الذى أكد لكل المصريين أنه يستحق هذا اللقب لأنه لم يتوانى لحظة في المواجهة الشاملة مع فيروس كورونا وقدم العديد منهم أرواحهم شهداء لمصر وشعبها.

إصابات كورونا تتجاوز الـ5 آلاف.. وتسجل أعلى معدل وفاة

تجاوزت مصر الخمسة آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، بعد تسجيل 260 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات لـ 5042 حالة، كما سجلت أعلى معدل وفاة بعد تسجيل 22 حالة، ليرتفع معدل الوفيات لـ 359 حالة.

خروج 68 من المصابين

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ 1304 متعافين.

تسجيل 260 حالة جديدة 

وأضاف أنه تم تسجيل 260 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية

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