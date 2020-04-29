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مباراة "نيمار" الواحدة بـ1.4 مليون يورو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:56 م
نيمار
نيمار
وكالات

كلف نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي نادي العاصمة الفرنسية أموالاً ضخمة دون تأثير كبير، وفقاً لما كان متوقعاً من نجم "السليساو" عقب انضمامه للفريق قبل ثلاثة أعوام.

 

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن نيمار شارك فى 80 مباراة فقط على مدار مواسمه الثلاثة بقميص باريس سان جيرمان من إجمالى 155 مباراة، وهو ما يمثل 51% فقط بمتوسط 26 مباراة في الموسم الواحد.

 

وأضافت الصحيفة أن النجم البرازيلي يحصل على 37 مليون يورو صافي من النادى الفرنسي في الموسم الواحد، موضحة أن نيمار يكلف باريس سان جيرمان 1.4 مليون يورو في كل مباراة يلعبها، حيث حصل على 111 مليون يورو في مواسمه الثلاثة خلال 80 مباراة سجل ظهوره فيها وهو ما وصفته الصحيفة بالكارثة الكبرى والفشل.

 

وعانى نيمار من العديد من الأزمات والإصابات التي لاحقته عقب انضمامه لصفوف سان جيرمان قادماً من برشلونة.

 

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نيمار كورونا باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي

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