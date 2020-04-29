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الزمالك يكشف حقيقة التعاقد مع نجم الإسماعيلي

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:35 م
بوابة الفجر
نفي نادي الزمالك مفاوضاته مع التونسي فخر الدين بن يوسف نجم هجوم الإسماعيلي من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت التقارير الصحفية نقلاً عن مصدر داخل النادي الأبيض أن الزمالك لم يتحدث مع فخر الدين أو وكيله وأن كل ما يتردد في ذلك الأمر عار تمامًا من الصحة خاصة وأن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك لم يطلب أو يفكر في اللاعب.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الزمالك يعلم أن عقد فخر الدين بن يوسف ينتهي مع الإسماعيلي عقب نهاية الموسم الحالي ولكن لم يتطرق باتريس كارتيرون للتعاقد مع اللاعب الذي يعتبر من أحسن المهاجمين في تونس في الفترة الأخيرة. 

وأفادت التقارير الصحفية بأن كارتيرون سيحدد احتياجات الزمالك في الفترة المقبلة وأنه بالفعل تحدث مع أمير مرتضى المشرف العام على الفريق عن بعض اللاعبين الذين يحتاجهم النادي والأماكن التي تحتاج للدعم.



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