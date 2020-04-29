آمال ماهر تتصدر تريند اليوتيوب بأغنيتها الجديدة "اللي قادرة"

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تصدرت الفنانة آمال ماهر تريند "موقع الفيديوهات" يوتيوب" وذلك بعد أن طرحت أغنيها "اللي قادرة"، تتر مسلسل "ليه لأ"، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".



يشار إلي أن أغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله، ألحان وتوزيع خالد عز، جيتار أحمد حسين، وغناء آمال ماهر



يشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم بجانب أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبو عوف، وإنتاج E producers عبد الله أبو الفتوح، ومن تأليف مريم نعوم.



والمسلسل إجتماعي، يتناول قصة جيل يريد التحكم في زمام أمور حياته، وحياة أبنائه، حتى ولو تجاوزت أعمارهم الثلاثين، وجيل في الثلاثينات من العمر يحاول إستلام الراية وخلق مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار، صراع ما بين التشبث بالتقاليد ولو كانت بالية، وبين الرغبة في التجديد ولو كانت مخاطرة.

