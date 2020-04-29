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إلغاء الدوري الفرنسي يتسبب في أزمة كبرى

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:41 م
بوابة الفجر
تواجه رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، مجموعة من الاختيارات الصعبة بخصوص تحديد البطل والفرق الصاعدة والهابطة، بعد إنهاء مسابقتي الدوري في الدرجتين الأولى والثانية، بسبب جائحة كوفيد 19، قبل 10 جولات من النهاية.

سيلتقي مجلس رابطة الدوري يوم الخميس، لدراسة التبعات الرياضية والاقتصادية للإجراءات المعلنة من رئيس الوزراء.

وكانت الرابطة تأمل في استئناف المسابقة في 17 يونيو (حزيران)، لكن قرار الحكومة يعني أنه بات ملزماً عليها اتخاذ قرارات بشأن المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية وللهبوط في الموسم المقبل، إضافة إلى تحديد مصير بطل الموسم.

ونقلت صحيفة ليكيب الرياضية عن رئيس الاتحاد الفرنسي، نويل لوغريت قوله: "سألنا "يويفا" إن كان بوسعنا اللعب خلف الأبواب المغلقة في أغسطس (آب)".

وربما يحدث ذلك لكن كجزء من موسم 2020-2021 الذي كان من المفترض أن ينطلق في 7 من أغسطس (آب).

وأضاف: "ترتيب الدوري في الدرجتين الأولى والثانية يجب أن يبقى كما هو، رغم امتلاك ستراسبورغ صاحب المركز 11، وسان جيرمان المتصدر مباراة واحدة مؤجلة.

ولا يزال سان جيرمان ينافس في دوري أبطال أوروبا، وربما لا يستطيع خوض مباراة دور الثمانية على أرضه.

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