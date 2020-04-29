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حلا شيحة تتصدر "ترند" جوجل.. تفاصيل الحلقة الـ4 من "خيانة عهد"

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:41 م
حلا شيحة
حلا شيحة
تصدرت النجمة حلا شيحة اليوم الأربعاء الموافق الـ29 من أبريل 2020 "ترند" محرك البحث الشهير جوجل، بعد إطلالتها المثيرة للجدل ومسلسلها المعروض تزامنًا مع شهر رمضان المبارك.

حلا شيحة تتصدر

وعادت حلا شيحة منذ فترة قصيرة للتمثيل مجددًا بعدما غابت لسنوات طويلة بد زواجها وارتدائها النقاب، لبتبعد عن الساحة قبل أن تعود مجددًا بعد أن خلعت النقاب.

مشاركة حلا شيحة

وتشارك الفنانة حلا شيحة في موسم رمضان 2020 بمسلسل "خيانة عهد" للبطلة الكبيرة يسرا، وبمشاركة نخبة من نجوم الفن والدراما.

إطلالة حلا شيحة الغريبة

وظهرت حلا شيحة في إطلالة تختلف عما اعتاده الجمهور عنها ليتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن سبب تغير ملامحها وأرجعت السبب إلى إجراء عملية تجميلية.

حلا شيحة وشخصيتها

وتقوم حلا شيحة بدور "فرح" والتي قامت في الحلقة الرابعة من مسلسلها بإعطاء ابن يسرا "هشام" جرعة مخدرات إلا أنها قالت: "أعطيه جرعة فيتامينات".

حلا شيحة والحلقة الرابعة

وشهدت أحدث مسلسل خيانة عهد الحلقة 4 التي ظهرت به النجمة حلا شيحة أحداثًا متسارعة، حيث تكشف سارة تكشف سر هشام وعلاقته بشرين التي تقدمها الفنانة جومانا مراد، ويطلب هشام من سارة عدم الحديث في هذا الشأن أمام والدته "يسرا".

حلا شيحة تخفي سرا

وتشهد الحلقة الرابعة من مسلسل "خيانة عهد" تعرض ابن مروان -الذي يقدمه الفنان خالد سرحان- لمحاولة ابتزاز من خلال أحد الحسابات عبر فيسبوك، ويلجأ لعهد لكي تساعده في حل هذه المشكلة، في مشهد غابت عنه حلا شيحة متصدرة الترند.

دور حلا شيحة

وتتوالى الأحداث تباعًا حيث تطلب حلا شيحة من شيرين أن تبعد هشام عنها خلال الفترة القادمة؛ بسبب تركيز عهد على ابنها لكي لا ينكشف أمرهم، ويفضح ما يحدث.


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