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192 مليار ريال إجمالي الإيرادات العامة بالموازنة السعودية لعام 2020

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:41 م
بوابة الفجر
أصدرت وزارة المالية التقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة للدولة من السنة المالية الحالية 2020، حيث بلغت الإيرادات 192 مليار ريال فيما بلغت المصروفات 226 مليار ريال بعجز قدره 34 مليار ريال.

وبلغت الإيرادات النفطية في ميزانية الربع الأول 128.8 مليار ريال فيما كانت الإيرادات غير النفطية 63.3 مليار ريال.

وبلغت مصروفات الربع الأول 226.2 مليار ريال مقابل 217.6 مليار في الربع الأول 2019 بارتفاع 4% . فيما بلغت إيرادات الربع الأول 192.1 مليار ريال  مقابل 245.4 مليار في الربع الأول 2019 بانخفاض 22 في المائة.

وبلغ أيضا الدين العام السعودي 723.5 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2020 مقابل 677.9 مليار بنهاية عام 2019. كما تم تمويل 54.2% من العجز للربع الأول من الخارج. 
 

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