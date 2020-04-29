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الأرصاد: كتلة هوائية حارة ورطبة تندفع نحو البلاد قادمة من بحر العرب

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:46 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
ذكرت صحيفة "سبق" أنه من المتوقع تكون كتلة هوائية حارة ورطبة نحو البلاد قادمة من بحر العرب وجنوب الجزيرة العربية، كنتيجة لتمركز منخفض جوي سطحي شمال شرق المملكة نشأت على إثره حالة من عدم استقرار جوي في شمال وشرق ووسط المملكة، وتوقعات بأن تشمل حالة عدم الاستقرار الجوي العاصمة الرياض اليوم وغدًا.

وتتهيأ الفرصة لهطول زخات رعدية من المطر على العاصمة الرياض اعتبارًا من مساء اليوم وتستمر فرصتها حتى غد الخميس، تكون شدتها بين الخفيفة والمتوسطة أحيانًا، وتشمل فرصة زخات المطار أيضًا مناطق القصيم وحائل والشرقية وحفر الباطن وأجزاء من الحدود الشمالية والجوف.

وتنشط الرياح الجنوبية الشرقية على منطقة حفر الباطن والشرقية، اليوم الأربعاء؛ حيث تعمل هذه الرياح على إثارة الأتربة والغبار وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون 1000 م، خاصة في حفر الباطن، كما تنشط الرياح الغربية المثيرة للغبار والأتربة على كلٍّ من حائل والقصيم والرياض.

*الهيئة العامة للأرصاد
تعد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مؤسسة حكومية سعودية، ترجع نشأتها عندما قامت السعودية بإنشاء المديرية العامة للأرصاد الجوية عام 1370 هـ الموافق 1950، ليعاد بعد ذلك هيكلة المديرية عام 1981 الموافق 1401 هـ لتصبح مصلحة الأرصاد وحماية البيئة.

وأنيط بالهيئة دور الجهة المسئولة عن البيئة في السعودية على المستوى الوطني إلى جانب دورها في مجال الأرصاد الجوية، وفي عام 1422 هـ الموافق 2001 تم تحويل المسمى من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة، إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ثم تم تحويل المسمى إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتم تعيين الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود رئيس عام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حتى 17 أغسطس 2013.

وأعفي من منصبه وعين الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر بدلا عنه، ثم أعفى من منصبه وعين الدكتور خليل بن مصلح الثقفي ثم أعفى من منصبة في 30 أغسطس 2019، وقرر مجلس الوزراء السعودي في مارس 2019 إلغاء الهيئة وإنشاء المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

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