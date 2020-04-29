تعويضات العاملين تستحوذ على 55% من مصروفات الميزانية السعودية

استحوذت تعويضات العاملين على 55 في المائة من المصروفات في الميزانية السعودية للربع الأول من العام الجاري بقيمة 124.5 مليار ريال، مقابل مصروفات إجمالية بـ 226.2 مليار ريال.









وارتفعت تعويضات العاملين بنسبة 2 في المائة في الربع الأول 2020، حيث كانت 121.8 مليار ريال في الربع الأول 2019.







