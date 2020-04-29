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تعويضات العاملين تستحوذ على 55% من مصروفات الميزانية السعودية

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:47 م
بوابة الفجر
استحوذت تعويضات العاملين على 55 في المائة من المصروفات في الميزانية السعودية للربع الأول من العام الجاري بقيمة 124.5 مليار ريال، مقابل مصروفات إجمالية بـ 226.2 مليار ريال.


وارتفعت تعويضات العاملين بنسبة 2 في المائة في الربع الأول 2020، حيث كانت 121.8 مليار ريال في الربع الأول 2019.


وتعويضات العاملين هي هــي المكافــآت النقديــة أو العينيــة، المســتحقة الدفــع للمســتخدم مقابــل عمــل أداه. وإضافــة الــى الاجــور والرواتــب، وتشــمل علــى مساهماتت الــتأمينات الاجتماعيـة، التـي تدفعهـا وحـدة مـن وحـدات الحكومـة العامـة إنابة عـن العامليـن بهـا وتسـتبعد منهـا أيـة تعويضات للعامليـن تتعلـق بتكوين رأس المال للحســاب الذاتي.

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