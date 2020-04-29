Advertisements

الاتحاد الأوروبي يفتح قضية قانونية جديدة ضد بولندا بشأن تكميم القضاة

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:34 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
فتحت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، قضية قانونية جديدة ضد الحكومة الوطنية في بولندا لإسكات القضاة في أكبر دولة شيوعية سابقة في الاتحاد.

وقالت فيرا جوروفا، العضو التشيكي في اللجنة التنفيذية المسؤولة عن الحفاظ على القيم الديمقراطية للاتحاد الأوروبي: "هناك مخاطر واضحة من أن الأحكام المتعلقة بالنظام التأديبي ضد القضاة يمكن استخدامها للسيطرة السياسية على محتوى القرارات القضائية"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت: "هذه قضية أوروبية لأن المحاكم البولندية تطبق القانون الأوروبي. يجب أن يثق القضاة من الدول الأخرى في أن القضاة البولنديين يتصرفون بشكل مستقل. هذه الثقة المتبادلة هي أساس سوقنا الموحدة".

اتهم الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة حزب العدالة والقانون الحاكم بتقويض الديمقراطية البولندية من خلال زيادة سيطرة الدولة المباشرة على المحاكم ووسائل الإعلام والمجتمع المدني.

وقالت المفوضية الأوروبية، إنها تمنح بولندا شهرين لمعالجة مخاوفها بشأن قانون تم تقديمه في وقت سابق من هذا العام يعاقب القضاة الذين ينتقدون إصلاحات الحكومة للنظام القضائي.

إذا رفضت وارسو التزحزح، فإن المفوضية ستقاضيها في المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، الأمر الذي قد يؤدي في النهاية إلى غرامات باهظة بالإضافة إلى أمر محكمة يطلب من الحكومة البولندية تغيير المسار.

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

منذ أقل من نصف ساعة

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ حوالي 11 ساعة

رئيس الوزراء: إجراءات وقائية للتعايش مع فيروس كورونا

منذ ساعة و 7 دقيقة

ريال مدريد يوافق على إعارة لاعبه

منذ نصف ساعة

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مطلب مهم من السيسي إلى المصريين بشأن الجيش الأبيض (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

منذ يوم

رضا عبد العال يكشف سبب رفض الأهلي رحيل صالح جمعة

منذ ساعة و 23 دقيقة

الصين تهدي اقتصادية قناة السويس كاميرا حرارية لمواجهة كورونا (صور)

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

وزير الأوقاف يكشف حقيقة فتح المساجد.. ويوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:55 م

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

11:39 ص

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

08:52 ص

رئيس الوزراء: إجراءات وقائية للتعايش مع فيروس كورونا

01:13 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

02:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة