ريال مدريد يوافق على إعارة لاعبه

وافق نادي ريال مدريد الإسباني على إعارة لاعبه بشكل رسمي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد نهاية الموسم.





وأفادت تقارير إسبانية أن ريال مدريد وافق على انتقال لاعبه خيسيوس رانيير إلى ريال سوسييداد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.





ويسعى نادي ريال سوسيداد لضم رانيير بعد التجربة الجيدة مع مارتن أوديجارد لاعب الملكي، وسيرحب ريال مدريد بإعارة البرازيلي الى نادي الباسكي.





وكان رانيير قد انضم لصفوف ريال مدريد في فترة انتقالات يناير 2020 قادماً من فلامنجو البرازيلي وينتظر أن ينال فرصة لإثبات نفسه عند إعارته بالموسم المقبل.