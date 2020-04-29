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مسلسلات رمضان 2020.. مواعيد عرض الحلقة 6 مسلسل لما كنا صغيرين

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:51 م
بوابة الفجر
رشا عادل
يقدم موقع "الفجر الفني" لمتابعيه مواعيد عرض مسلسل "لما كنا صغيرين" الذي يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، ويعرض حصريا عبر شاشة قناة الحياة في رمضان الحالي 2020.

الحلقة 6 مسلسل لما كنا صغيرين

ستشهد احداث الحلقة 6 العديد الاحداث المثيرة بعدما ظهرت نتيجة اخذ البصمات من على السكين الذي قتلت به نسرين أمين وتشير التحقيقات إلى ارتكاب نبيل عيسى الجريمة بعد تطابق بصامته مع بصمات الجريمة.


قنوات عرض مسلسل خالد النبوي الحلقة 6

مسلسل "لما كنا صغيرين" على قناة "الحياة" الساعة 10 وربع مسًاء، والإعادة الاولى الساعة 6 إلا ربع صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11 ونصف صباحًا.

تعرض على قناة "dmc" الساعة 9 ونصف مسًاء، والإعادة الساعة 9 صباحًا.

أبطال المسلسل

يشارك في بطولته الفنان محمود حميدة وخالد النبوي وريهام حجاج وعبير منير ونسرين أمين ومحمود حجازي وكريم قاسم.

قصة المسلسل

تدور أحداث المسلسل في إطار التشويق والإثارة حول مجموعة من الاصداقاء تربطهم الصداقة من زمن بعيد وتجمعهم جريمة قديمة يتعرضون من خلالها لعديد من المواقف الصعبة.

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