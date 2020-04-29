Advertisements

"المصل واللقاح": التجمعات قبل رمضان زودت الإصابات بكورونا (فيديو)

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:52 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن المواطنين يعتقدوا أن تخفيف الاجراءات الاحترازية والإعلان عن التعايش مع الوضع أن فيروس كورونا قد انتهى وهذه كارثة.

وأضاف "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولي، اليوم الأربعاء، أن زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا جاء نتيجة تكدس وتجمع المواطنين قبل شهر رمضان وخلال أعياد شم النسيم بالمحلات والشوارع، وهذا انعكس على عدد الإصابات هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أن المواطنين بدأوا في التكاسل بالاستمرار في اتباع الاجراءات الاحترازية، منوهًا بأن الشخص الذي يتصور أن الإصابة بكورونا بعيدة عنه قد يكون مصاب دون ظهور أعراض ويقوم بنقل الفيروس للمخالطين له، مشددًا على أن هؤلاء الأشخاص هم الأكثر عرضة للوفاة لكونهم يصلوا للمستشفى في مرحلة متأخرة، وهذا سبب ارتفاع نسبة الوفيات.

وتابع رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن 30% من حالات الوفاة بكورونا تصل حالات وفاة فعليًا، و20% وصلت للمستشفيات في مرحلة متأخرة جدًا، منوهًا بأن البعض يعتبر الإصابة بكورونا سُبه، و"بيخافوا يقولوا"، مشددًا على أن كورونا مستمر لفترة وقد يكون له نوبات أخرى في الخريف، ولا بد أن يكون الالتزام بالإجراءات الاحترازية أسلوب حياتنا خلال الفترة القادمة.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ 1304 متعافين.

وأضاف أنه تم تسجيل 260 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 5042 حالة من ضمنهم 1304 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و359 حالة وفاة.

وفي هذا الصدد كشف متحدث الوزراة، أنه من خلال عمل اللجنة المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان للبحث والتقصي عن أسباب الوفيات بفيروس كورونا المستجد، تبين أن هناك 17 حالة وفاة من إجمالي وفيات اليوم وأمس توفوا قبل الوصول للمستشفيات.

وأضاف أن 30% من إجمالي عدد الوفيات في مصر توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات، بالإضافة إلى أن 20% من الوفيات توفوا خلال 48 ساعة من وصولهم للمستشفيات نظرا لتأخر حالتهم الصحية عند الوصول.


وتناشد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المواطنين فور ظهور أي أعراض مرضية سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات لتلقي الرعاية اللازمة وحتى يتسني للفريق الطبي تطبيق بروتوكول العلاج المحدث فور الوصول حفاظًا على حياة المواطنين.

كما ناشدت الوزيرة مجددًا كافة المواطنين ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتقليل المخالطة والالتزام بالإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى الإكثار من شرب السوائل في المدة بين الإفطار والسحور، والحرص على اتباع نظام غذائي صحي مما يقوي الجهاز المناعي، وفي حال الشعور بأي أعراض يرجي الاتصال فورا بالخطين الساخنين 105 و15335 أو التواصل من خلال الواتساب أو تطبيق الموبايل الخاص بالوزارة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفيات اليوم متعافين تخفيف الاجراءات الاحترازية تخفيف الاجراءات بوابة الفجر الفجر اصابات بكورونا أخبار مصر

أخبار تهمك

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 41 دقيقة

ريال مدريد يوافق على إعارة لاعبه

منذ نصف ساعة

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

رضا عبد العال يكشف سبب رفض الأهلي رحيل صالح جمعة

منذ ساعة و 22 دقيقة

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الصين تهدي اقتصادية قناة السويس كاميرا حرارية لمواجهة كورونا (صور)

منذ ساعتين و 50 دقيقة

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

رئيس الوزراء: إجراءات وقائية للتعايش مع فيروس كورونا

منذ ساعة و 7 دقيقة

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

منذ حوالي 21 ساعة

مطلب مهم من السيسي إلى المصريين بشأن الجيش الأبيض (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

منذ يوم

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

وزير الأوقاف يكشف حقيقة فتح المساجد.. ويوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

المصل واللقاح: مستشفيات العزل مستعدة لما هو أسوأ بشأن كورونا

المصل واللقاح يحسم الجدل بشأن تأثير الصيام على المناعة (فيديو)

أمجد الحداد: هذا هو الحل الوحيد للوقاية من فيروس كورونا (فيديو)

"المصل واللقاح" يحذر هذه الفئات من كورونا (فيديو)

بعد تسجيل 260 مصاب بكورونا.. تامر أمين: "متتخضوش بس خدوا بالكم" (فيديو)

"المصل واللقاح" يكشف الحل الوحيد للوقاية من فيروس كورونا (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:55 م

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

11:39 ص

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

08:52 ص

رئيس الوزراء: إجراءات وقائية للتعايش مع فيروس كورونا

01:13 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

02:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة