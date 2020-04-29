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تراجع المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو بأعلى وتيرة في أبريل

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 02:00 م
بوابة الفجر
أظهر مسح شهري للمفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء أن المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو سجلت أكبر هبوط في أبريل وتراجعت بأكثر مما هو متوقع إذ أدت إجراءات العزل بسبب فيروس كورونا لتوقف قطاع كبير من النشاط الاقتصادي.


وهوت الثقة الاقتصادية إلى 67.0 نقطة، وهو أكبر هبوط منذ بدء المسح في 1985 من 94.2 بعد التعديل هبوطا في مارس و103.4 في فبراير شباط. وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الثقة انخفاضا إلى 74.7 نقطة.


وكان الانخفاض الأكبر في قطاع الخدمات، الذي يدر ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، ونزل المؤشر إلى -35.0 نقطة من -2.3 في مارس آذار. وانخفضت الثقة في القطاع الصناعي إلى -30.4 من -11.2 وفي قطاع تجارة التجزئة إلى -28.3 من -8.6 نفطة.


وانخفضت الثقة بين المستهلكين إلى 22.7 في أبريل نيسان من 11.6 في مارس تمشيا مع تقديرات أولية نُشرت في وقت سابق.

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