Advertisements

وزير الرياضة الإيطالي يرد على منتقدي قرار الحكومة

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 02:03 م
أطلق وزير الرياضة الإيطالي فينتشينزو سبادافورا رداً حاداً على الانتقادات التي وجهت لتأجيل موعد عودة تدريبات كرة القدم، قائلاً إن إيطاليا كان من الممكن أن تتبع خطى فرنسا التي تخطط لإلغاء ما تبقى من منافسات الموسم الحالي بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال سبادافورا عبر مقطع فيديو نشر على فيس بوك اليوم الثلاثاء: "تعقلنا لا يعني عدم القدرة على اتخاذ القرار، مثلما كتب البعض بسوء نية، وإنما هذه هي الفرصة الوحيدة والأمل الوحيد لمحاولة استئناف الدوري، والبديل كان أن نفعل ما فعلته فرنسا قبل ساعات قليلة".

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب في وقت سابق اليوم أن تعليق الفعاليات الرياضية سيتواصل في الشهرين المقبلين، وهو ما يبدو بمثابة إلغاء للدوري الذي كان قد توقف قبل 10 جولات من نهايته.

وكانت الحكومة الإيطالية قد أعلنت أمس الأول الأحد، التخفيف الجزئي لقيود حالة الإغلاق العام المفروضة على مدار شهرين، إذ سمحت لمحترفي الرياضات الفردية باستئناف التدريبات اعتباراً من 4 مايو (أيار) بينما ينتظر محترفو الرياضات الجماعية حتى 18 مايو (أيار) على أقل تقدير.

وقال مدافع فريق لاتسيو فرانشيسكو أتشيربي في وقت سابق اليوم إنه يشعر بالصدمة إزاء قرار الحكومة بتأجيل استئناف التدريبات.

وقال اللاعب الدولي أتشيربي في تصريحات لإذاعة لاتسيو ستايل: "بصراحة، شعرنا بالإحباط إزاء هذا القرار، وأعتقد أنني بإمكاني التحدث باسم جميع لاعبي كرة القدم والرياضيين".

وكان مدير الكرة بنادي لاتسيو إيغلي تاري ولاعب خط وسط الفريق مارسيلو بارولو قد وجها انتقادات لوزير الرياضة الإيطالي سبادافورا إثر قرارات أمس الأول الأحد.

ويحتل لاتسيو المركز الثاني في الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر يوفنتوس حامل اللقب، وذلك قبل 12 مرحلة متبقية في المسابقة.

أخبار تهمك

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

منذ يوم

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

منذ أقل من نصف ساعة

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

منذ حوالي 21 ساعة

وزير الأوقاف يكشف حقيقة فتح المساجد.. ويوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

مطلب مهم من السيسي إلى المصريين بشأن الجيش الأبيض (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

رضا عبد العال يكشف سبب رفض الأهلي رحيل صالح جمعة

منذ ساعة و 24 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

رئيس الوزراء: إجراءات وقائية للتعايش مع فيروس كورونا

منذ ساعة و 8 دقيقة

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الصين تهدي اقتصادية قناة السويس كاميرا حرارية لمواجهة كورونا (صور)

منذ ساعتين و 51 دقيقة

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ حوالي 11 ساعة

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 43 دقيقة

ريال مدريد يوافق على إعارة لاعبه

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:55 م

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

11:39 ص

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

08:52 ص

رئيس الوزراء: إجراءات وقائية للتعايش مع فيروس كورونا

01:13 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

02:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة