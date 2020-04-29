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أفغانستان.. مقتل ثلاثة وإصابة 15 في تفجير انتحاري قرب كابول

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:51 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلنت وزارة الداخلية في أفغانستان أن تفجيرًا انتحاريًا بالقرب من العاصمة كابول أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 15 أخرين، اليوم الأربعاء، فيما يهدد العنف في الدولة التي مزقتها الحرب بعملية سلام هشة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، طارق عريان، في بيان: "فجر انتحاري متفجراته بين المدنيين."، مضيفًا أن الانفجار وقع في منطقة شار أسياب بمحافظة كابول على بعد نحو 11 كيلومترا من العاصمة، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

ولم يتضح على الفور من وراء الانفجار خلال شهر رمضان المبارك وسط وباء فيروس كورونا والجهود التي تقودها الولايات المتحدة لاجراء محادثات سلام بين ميليشيا حركة طالبان والحكومة الافغانية.

وقد أثيرت الآمال بإنهاء عقود من الحرب في أفغانستان في أواخر فبراير عندما أبرم مقاتلو "طالبان" والولايات المتحدة صفقة لانسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة مقابل ضمانات أمنية من "طالبان".

في الفترة التي سبقت الاتفاق، انخفض العنف لمدة أسبوع واحد، لكن الهجمات والتفجيرات استمرت منذ ذلك الحين، حيث رفضت "طالبان" دعوات لوقف إطلاق النار.

وعبرت الأمم المتحدة عن انزعاجها من عدد المدنيين الذين قُتلوا في مارس، وسافر القائد الأمريكي في أفغانستان هذا الشهر إلى الدوحة لمقابلة قادة "طالبان" وحذرهم من أنه يجب الحد من العنف.

وقالت الشرطة، إن انفجارًا آخر في كابول أصاب، اليوم الاربعاء، ثلاثة مدنيين نُقلوا إلى المستشفى.

وقال متحدث باسم الشرطة الإقليمية، إن تسعة أشخاص قُتلوا وأُصيب سبعة في هجوم لـ"طالبان" على نقاط تفتيش أمنية تسيطر عليها ميليشيات موالية للحكومة في إقليم سيمانجان الشمالي يوم الثلاثاء مع عدد غير معروف من الضحايا من "طالبان".

ولم ترد طالبان على طلب للتعليق على الهجوم في سامانجان وقال متحدث إنه يبحث في الانفجار الذي وقع في كابول.

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