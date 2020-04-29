"الصحة" تشكر رجال الأعمال والشركات المتبرعة لمواجهة أزمة كورونا

وجهت وزارة الصحة والسكان، الشكر للجهات والشركات الداعمة لجهود الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.





وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأربعاء: إن "العديد من أبناء الوطن ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص، ساهموا بكثير من التبرعات العينية والمادية، والمستلزمات الطبية وغيرها بالمستشفيات".





ومن جانبها قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الشكر لكل من ساهم بجهود أظهرت تضافر وتكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لاجتياز أزمة فيروس كورونا، التي اجتاحت العالم.



