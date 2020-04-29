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"الصحة" تشكر رجال الأعمال والشركات المتبرعة لمواجهة أزمة كورونا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 02:07 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
منى صموئيل
وجهت وزارة الصحة والسكان، الشكر للجهات والشركات الداعمة لجهود الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأربعاء: إن "العديد من أبناء الوطن ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص، ساهموا بكثير من التبرعات العينية والمادية، والمستلزمات الطبية وغيرها بالمستشفيات".

ومن جانبها قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الشكر لكل من ساهم بجهود أظهرت تضافر وتكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لاجتياز أزمة فيروس كورونا، التي اجتاحت العالم.

إصابات كورونا تتجاوز الـ5 آلاف

تجاوزت مصر الخمسة آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد، أمس الثلاثاء، بعد تسجيل 260 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات لـ 5042 حالة، كما سجلت أعلى معدل وفاة بعد تسجيل 22 حالة، ليرتفع معدل الوفيات لـ 359 حالة.

خروج 68 من المصابين

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ 1304 متعافين.

تسجيل 260 حالة جديدة 

وأشار إلى تسجيل 260 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بجانب وفاة 22 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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