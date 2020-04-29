Advertisements

أول رد فعل من مارادونا على إلغاء الدوري الأرجنتيني

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 02:04 م
بوابة الفجر
وصف مدرب نادي جيمناسيا، دييغو مارادونا، قرار إعادة هيكلة كرة القدم الأرجنتينية، بأنه تدخل إلهي آخر لإنقاذ فريقه من الهبوط، لكن أكد أن التدخل السماوي الذي يتمناه هو إنهاء جائحة فيروس كورونا.

صوّت الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم لإلغاء الهبوط لمدة موسمين، في خطوة أنقذت نادي جيمناسيا الذي يتولى مارادونا تدريبه، ويحتل حالياً المركز الأخير في الدوري.

وقال مارادونا: "العديد من الناس يصفون ما حدث اليوم بأنه يد الله مرة أخرى".

وأضاف: "لكن اليوم أطلب هذا التدخل الإلهي من أجل إنهاء الوباء، حتى يستطيع الناس العودة لحياتهم الطبيعية بصحة وسعادة".

وأشار إلى إنه لا يتفق مع إلغاء الهبوط لمدة عامين، لكنه وصف القرار الذي جاء في صالح ناديه بأنه "جائزة".

أخبار تهمك

كورونا ومفاجأة ترامب.. 4 أسرار جديدة عن صحة زعيم كوريا الشمالية

منذ يوم

رضا عبد العال يكشف سبب رفض الأهلي رحيل صالح جمعة

منذ ساعة و 20 دقيقة

ريال مدريد يوافق على إعارة لاعبه

منذ أقل من نصف ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

وزير الأوقاف يكشف حقيقة فتح المساجد.. ويوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

الصحة: تسجيل 260 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و22 وفاة

منذ حوالي 21 ساعة

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

منذ أقل من نصف ساعة

الصين تهدي اقتصادية قناة السويس كاميرا حرارية لمواجهة كورونا (صور)

منذ ساعتين و 48 دقيقة

رئيس الوزراء: إجراءات وقائية للتعايش مع فيروس كورونا

منذ ساعة

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 39 دقيقة

مطلب مهم من السيسي إلى المصريين بشأن الجيش الأبيض (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:55 م

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

11:39 ص

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

08:52 ص

رئيس الوزراء: إجراءات وقائية للتعايش مع فيروس كورونا

01:13 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

02:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة