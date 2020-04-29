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"التجاري الدولي " يقود مؤشرات البورصة للصعود في الختام .. والسوقي يربح 2.5 مليارجنيه

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 02:01 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


أنهت البورصة المصرية،  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ، مدفوعة بمشتريات الأجانب والتي تركزت علي سهم التجاري الدولي ليرفع السهم بنسبة 3.8% وبسعر 64 جنيه ، وسط أحجام تداول مرتفعة ولايزال الأداء الإيجابي هو المسيطر علي السوق .

 وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 571.241 مليار جنيه.

 وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 10545 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1209 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1127 نقطة، فيما نزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 706 نقطة.


وبلغ حجم التداول بالبورصة المصرية  411.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.11 مليار جنيه، عبر تنفيذ 36.6 ألف عملية لعدد 174 شركة، وصعدت أسهم 87 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 61 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.

وإستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية علي نسبة 76.96% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.47%، والعرب على 6.57% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.63% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.36%.

 

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 44.4 مليون جنيه، 7.3 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 21.8 مليون جنيه، 35.5 مليون جنيه، على التوالي.

 

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