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المقاصة يطلب نجم الأهلي

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:05 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
دخلت إدارة مصر المقاصة في مفاوضات شفوية مع مسئولي الأهلي من أجل رغبتهم في الحصول على خدمات أحمد الشيخ نجم الأهلي عقب نهاية الموسم الحالي.

وأكدت التقارير الصحفية أن مسئولي الأهلي عرضوا الأمر على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق من أجل معرفة موقفه من إعارة الشيخ إلى مصر للمقاصة مع بداية الموسم الجديد.

ونقلت التقارير الصحفية المحلية عن مصدر داخل الجهاز الفني لمصر المقاصة أن إيهاب جلال تحدث مع أحمد الشيخ منذ فترة وعرض عليه رغبته في ضمه إلى صفوف الفريق الفيومي مع بداية الموسم الجديد.

وأكدت التقارير الصحفية أن أحمد الشيخ رحب بالانضمام إلى صفوف مصر المقاصة إلا أنه طلب الدخول في مفاوضات رسمية مع الأهلي من أجل الاتفاق معهم على كافة التفاصيل. 

وكشفت التقارير الصحفية أن الأهلي كان قد أعلن عن رفضه لمشاركة أحمد الشيخ في بطولة فيفا للألعاب الإلكترونية والتي أقيمت في الفترة ما بين 21 إلى 25 أبريل الحالي وجاء رفض الأهلي بسبب عدم قيام الجهة المسئولة عن ترشيح اللاعبين لتمثيل مصر بمخاطبة الأهلي والحصول على موافقته خاصة أن أحمد الشيخ لاعب محترف في صفوف فريق الكرة في النادي الأحمر.

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