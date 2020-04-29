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مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.06% بختام جلسة الأربعاء

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:00 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير


أنهي سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.06% رابحاً 0.79 نقطة ليغلق عند مستوى 1308.65 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع الخدمات ، وبلغ حجم التداول بسوق البحرين بختام التعاملات، 6.9 مليون سهم بقيمة 2.9 مليون دينار بحرينى.
 
وقاد الارتفاع بسوق البحرين المالي ، قطاع الخدمات بنسبة نمو 5.73% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.80%
 
وأعلن  بنك مسقط، عن تلقيه عرض مبدئى من سيكو، وهو مدير أصول وبنك استثمار إقليمى مقره مملكة البحرين، للاستحواذ على حصة أغلبية فى شركة مسقط المالية، وهى شركة مساهمة مقفولة مملوكة بالكامل للبنك مقرها السعودية، ومرخصة من هيئة السوق المالية السعودية، وتبلغ قيمتها الدفترية نحو 80 مليون ريال سعودى أى ما يعادل 8.2 مليون ريال عمانى تقريبا، وكمقابل للصفقة المقترحة سيحصل البنك على حصة فى رأسمال سيكو والمسجلة حاليا كأسهم خزينة.
 
 
وأضاف البنك، فى بيان لبورصة البحرين، أن مجلس الإدارة ناقش العرض المقدم، ووافق على المضى قدما بدراسته رهنا باستكمال إجراءات العناية الواجبة والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التشريعية المختصة داخل وخارج المؤسسات المعنية.
 
فيما أعلن البنك، عن موافقة مجلس الإدارة على تعيين الشيخ أحمد بن حمد بن هلال السعدى نائبا لرئيس مجلس الإدارة.

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