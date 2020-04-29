محافظ بورسعيد: محطة الكاب تعمل بطاقة استيعابية 26 ألف متر مكعب

أجرى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، جولة تفقدية لمحطة مياة شرب "الكاب"، في إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات.

واطمأن المحافظ، على اتباع جميع الشركات العاملة في المشروع للإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وارتداء العمال للكمامات، وتوافر مقاييس الحرارة بكل مواقع العمل،حرصا علي صحة وسلامة العاملين.





وأكد "الغضبان"، أن المحطة تعد تحول تاريخي لمنظومة الخدمات المقدمة لأهالي الجنوب، حيث تقضي تماما علي مشكلة تناوب وصول المياة ووصولها علي مدار ٢٤ ساعة.



