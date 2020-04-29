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محافظ بورسعيد: محطة الكاب تعمل بطاقة استيعابية 26 ألف متر مكعب

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:05 م
جانب من الجولة
جانب من الجولة
محمد عزام
أجرى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، جولة تفقدية لمحطة مياة شرب "الكاب"، في إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات.
واطمأن المحافظ، على اتباع جميع الشركات العاملة في المشروع للإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وارتداء العمال للكمامات، وتوافر مقاييس الحرارة بكل مواقع العمل،حرصا علي صحة وسلامة العاملين.

وأكد "الغضبان"، أن المحطة تعد تحول تاريخي لمنظومة الخدمات المقدمة لأهالي الجنوب، حيث تقضي تماما علي مشكلة تناوب وصول المياة ووصولها علي مدار ٢٤ ساعة.

وأضاف أن المحطة تعمل بطاقة استيعابية ٢٦ الف م٣ يوم كمرحلة اولي بتكلفة تصل الي ٤٠٠ مليون جنية وستخدم قري ( شادر عزام، قرية الفتح، أم خلف، العاشر من رمضان).

وأوضح أن المحطة تعد من المشروعات القومية المهمة، التي تقدم من اجل المواطنين بمنطقة الجنوب ومن المقرر افتتاحها خلال العام الجاري.

وأشار إلى التعامل بكل حزم ضد كل من يحاول التعدي علي خطوط مياة شرب واستخدامها في اغراض اخري ومنع وصولها للمواطنين.

وقال: للمرة الأولى تم توصيل الصرف الصحي لجميع قري الجنوب باستثناء قرية العاشر حيث يجري العمل في توصيلة من خلال انشاء المحطة لتكتمل منظومة الصرف بالجنوب.

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مياه الشرب محطة الكاب الفجر

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