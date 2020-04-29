أسامة كمال يرد على موعد انتهاء كورونا.. ويكشف: الفيروس مؤامرة (فيديو)

قال الإعلامي أسامة كمال، إن أزمة كورونا مؤامرة على العالم وعلى الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن التحقيقات الأمريكية أكدت أنها مؤامرة صينية على الولايات المتحدة الأمريكية، في حين يرى البعض أنها مؤامرة أمريكية على الصين، مشددًا على أن حديث كلا الطرفين عن المؤامرة مقنع.





وأضاف "كمال"، خلال تقديمه برنامجه "مع أسامة كمال"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، اليوم الأربعاء، أن هناك طبيب أمريكي يُدعى رشيد بطار، وصفته ويكيبيديا بأنه من أصحاب نظريات المؤامرة ومن مستخدمي الطب البديل، اتهم الدكتور أنتوني فوتشي، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للصحة العامة، بأنه هو من ضلل الناس وكان لديه معلومة بأنه سيكون هناك جائحة خلال فترة حكم ترامب منذ عام 2017.





ولفت "كمال"، إلى أن هناك مقال نشر بموقع بريطاني منذ أكثر من شهر، بعنوان "الكورونا خدعة كبيرة"، يتحدث عن أن توصل البعض لتطعيم لكورونا سيكون واجهه لسيطرة كاملة على العالم، ومحاولة لدفع الناس للتوسل لهم للحصول على المصل، معتبرًا أن أهم ما جاء في نظرية المؤامرة أن مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، وراء ظهور فيروس كورونا؛ لأنه حذر من خطورة انتشار وباء عالمي في مؤتمر تيد في 2015.





وأكد، أننا أكثر أُناس نتأمر على أنفسنا، وحال صحة جميع نظريات المؤامرة إلا أنها لا تنفي أن فيروس كورونا موجود، وهو عدو ينتظر أن نقلل إجراءات الوقاية للهجوم والسيطرة علينا، معقبًا على حديث البعض عن دراسة جامعة سنغافورة للتكنولوجيا حول انتهاء فيروس كورونا في مصر في 29 مايو: "الناس مش بتهتم بالعلم غير لما يكون على هواهم، والغريق بيتعلق بقشاية"، لافتًا إلى أن الدراسة حذرت أيضًا من التفاؤل الزائد حتى لا يسبب تطور الفيروس وتغيير معدلات الإصابة.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ 1304 متعافين.





وأضاف أنه تم تسجيل 260 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 5042 حالة من ضمنهم 1304 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و359 حالة وفاة.





وفي هذا الصدد كشف متحدث الوزراة، أنه من خلال عمل اللجنة المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان للبحث والتقصي عن أسباب الوفيات بفيروس كورونا المستجد، تبين أن هناك 17 حالة وفاة من إجمالي وفيات اليوم وأمس توفوا قبل الوصول للمستشفيات.





وأضاف أن 30% من إجمالي عدد الوفيات في مصر توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات، بالإضافة إلى أن 20% من الوفيات توفوا خلال 48 ساعة من وصولهم للمستشفيات نظرا لتأخر حالتهم الصحية عند الوصول.









وتناشد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المواطنين فور ظهور أي أعراض مرضية سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات لتلقي الرعاية اللازمة وحتى يتسني للفريق الطبي تطبيق بروتوكول العلاج المحدث فور الوصول حفاظًا على حياة المواطنين.



