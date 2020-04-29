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الصحة السعودية: 1325 إصابة جديدة و5 وفيات بفيروس كورونا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:06 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
كشف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، اليوم الأربعاء، تسجيل 1325 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقًا لـ "واس"، قال “العبد العالي” خلال المؤتمر الصحفي اليومي: إن “إجمالي الحالات في المملكة 21402 حالة، بينها 18292 حالة نشطة، منها 125 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة”.

وأشار إلى “تسجيل 5 وفيات جديدة في المملكة، ليصل مجموع الوفيات إلى 157 حالة، وتسجيل 169 حالة تعافي جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء 2953 حالة”.

وبشأن توزيع الحالات الجديدة المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، بيَّن “متحدث الصحة”، أن “15% من حالات اليوم تعود لسعوديين، و85% لغير سعوديين”.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3،029 مليون إصابة، بينهم أكثر من 209 ألف حالة وفاة، وأكثر من 900 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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