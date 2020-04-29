مؤشر سوق الأسهم السعودية يربح 100.5 نقطة بختام تعاملات اليوم









أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.46% رابحاً 100.51 نقطة ليغلق عند مستوى 6985.33 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 6.85% رابحاً 471.77 نقطة ليغلق عند مستوى 7357.56 نقطة ، وبلغ حجم التداول فى سوق الأسهم السعودية بختام التعاملات، 271.5 مليون سهم بقيمة 5.4 مليار ريال، وارتفع 156 سهماً، فيما تراجع 34 سهماً.





وارتفع 17 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية على رأسها قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 3.54%، أعقبه السلع طويلة الأجل بنسبة 2.28%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.03%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.52%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.31%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.26%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.84%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.83%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.81%، ثم قطاع الخدمات التحارية والمهنية بنسبة 0.63%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.56%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.52%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.50%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 0.56%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.15%.

وجاء سهم "الشرقية للتنمية"، على رأس القائمة الخضراء بسوق الأسهم السعودية بنسبة نمو 7.96%، ثم سهم "طيبة" بنسبة 6.03%، ثم سهم "جبل عمر" بنسبة 5.98%، فيما جاء سهم "ميدغلف للتأمين" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 2.86%، ثم سهم "سابتكو" بنسبة 2.67%، ثم سهم "عطاء" بنسبة 1.5%.