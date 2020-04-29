الزمالك يخطط لضم نجم نهضة بركان المغربي

كشفت تقارير صحفية محلية أن الزمالك فتح خط المفاوضات مع كريم البركاوي نجم هجوم نهضة بركان المغربي من أجل الفوز بخدمات اللاعب عقب نهاية الموسم الحالي.





وأفادت التقارير الصحفية بأن البركاوي رحب بالانضمام إلى الزمالك في الفترة المقبلة بشرط الحصول على موافقة إدارة النادي المغربي.





وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الزمالك يسعى لتدعيم هجومه حيث دخل أيضا في مفاوضات مع الثنائي حسام حسن نجم هجوم سموحة السكندري ومحمود وادي نجم هجوم المصري البورسعيدي.











