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مبعوثة حقوقية: قد يرتكب جيش ميانمار جرائم حرب جديدة

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:08 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
كشفت يانغي لي، مبعوثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى ميانمار، أن الجيش ربما يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ولايتي راخين وتشين، حيث اشتد القتال بين القوات الحكومية ومتمردي الأقليات العرقية.

وقالت يانغي لي، اليوم الأربعاء، في بيانها النهائي بعد ست سنوات كمبعوث حقوقي: "بينما يشغل العالم جائحة فيروس كورونا الجديد COVID-19، يواصل جيش ميانمار تصعيد هجومه في ولاية راخين، مستهدفًا السكان المدنيين"، داعية إلى إجراء تحقيق دولي في المزاعم، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقال المقرر الخاص لكوريا الجنوبية، إن القوات المسلحة، المعروفة باسم تاتماداو، كثفت هجماتها ضد المدنيين في الأسابيع الأخيرة بضربات جوية ومدفعية "قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

ورفضت الحكومة مرارًا طلبات "لي" لدخول ميانمار. وكانت قد اتهمت الجيش في السابق بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب أخرى ضد الأقلية المسلمة من الروهينجا في راخين في عام 2017، عندما فر نحو 700 ألف من حملة الجيش.

ورفض الجيش والحكومة باستمرار مثل هذه الاتهامات وقالوا، إن الجيش يرد على هجمات مسلحي الروهينجا المسلمين.

ولم يرد متحدثان عسكريان على مكالمات هاتفية تطلب التعليق. كما لم يرد متحدث باسم الحكومة على المكالمات الهاتفية التي تطلب التعليق. ونفى الجيش استهداف المدنيين وأعلن أن جماعة أراكان المتمردة منظمة إرهابية.

يذكر أن القوات الحكومية والمقاتلين من جيش أراكان، الذي يريد مزيدًا من الحكم الذاتي للمنطقة الغربية في ميانمار والمجندين إلى حد كبير من الأغلبية البوذية في المنطقة، يخوضون القتال منذ أكثر من عام، لكن الاشتباكات اشتدت في الآونة الأخيرة.

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