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برشلونة يحدد بديل بيكيه

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:11 م
بوابة الفجر

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن برشلونة وضع خطته للتعاقد مع الصفقة القادمة في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

افادت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية أن برشلونة يرغب في التعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس.

واضافت الصحيفة أن برشلونة ينوي عرض آرثر ميلو على يوفنتوس لعقد صفقة تبادلية للحصول على خدمات الهولندي ماتياس دي ليخت في الصيف المقبل.

ويخطط الناديان لعقد محادثات انتقال في المستقبل القريب، حيث أبدى البيانكونيري اهتمامهم الشديد بضم لاعب خط الوسط البرازيلي آرثر، وهو ما دفع برشلونة لطلب ضم دي ليخت لإطلاق سراح آرثر.

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