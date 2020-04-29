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كينيا تعزل أكبر مخيم للاجئين في العالم بسبب فيروس كورونا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:11 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أصدر وزير الداخلية الكيني فريد ماتيانغ، اليوم الأربعاء، قرارًا بمنع الدخول والخروج من أحد أكبر مخيمات اللاجئين في العالم "مجمع داداب"، بسبب تطورات الوضع الخاص بانتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وشمل قرار وزير الداخلية الكيني، "مجمع داداب" حيث يعيش حوالي 217.5 ألف شخص، و"مجمع مخيم كاكوما" حيث يوجد أكثر من 196 ألف شخص، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

 

وقال الوزير الكيني، عبر حسابه على موقع "تويتر": "بعد الاجتماع مع أعضاء لجنة الاتصالات وتنفيذ التنمية الوطنية، ووفقا للتوجيهات الخاصة بالحد من انتشار COVID-19 في البلاد، أمرت الحكومة بمنع الدخول والخروج من مخيمي كاكوما وداداب للاجئين اعتبارا من يوم الأربعاء... 29 أبريل 2020 ".

 

وقد أوعز رئيس كينيا أوهورو كينياتا، في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد، بتمديد حظر التجوال في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أسابيع، والذي يمتد من الساعة 19 مساء إلى 5 صباحا، بالإضافة إلى حظر الدخول والخروج في أربع مناطق في كينيا، بما في ذلك العاصمة نيروبي.

 

وحظرت السلطات الكينية، بعد اكتشاف الحالة الأولى لفيروس كورونا في البلاد في 13 مارس، جميع الفعاليات العامة.

 

وبحسب وزارة الصحة الكينية، تم الكشف عن 374 حالة إصابة في البلاد، تعافى 124 شخصا منهم، وتوفي 14.

 

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كينيا فيروس كورونا اكبر مخيم للاجئين

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