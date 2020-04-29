كل ما تريد معرفته عن مسلسل الاختيار الحلقة 5 ومواعيد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل الاختيار الحلقة 5 .. دخل النجم أمير كرارة دائرة اهتمامات المشاهدين والمتابعين، بعدما احتل العمل الدرامي الذي يشارك به في سباق رمضان 2020 صدارة العمال المقدمة والمعروضة خلال الشهر المبارك.





تصدر مسلسل الاختيار الحلقة 5





وتصدر مسلسل الاختيار الحلقة 5 كما هو معتاد منذ بدء العرض تزامنًا مع شهر رمضان الكريم، لما يتمتع به العمل الدرامي من مقومات جعلته في مصاف الأعمال الكبرى والتي تنال إعجاب الملايين.





أحداث مسلسل الاختيار الحلقة 5





وشهد مسلسل الاختيار الحلقة 5 أحداثًا شيقة ومثيرة والتي بدأت من انتهاء الحلقة السابقة حيث كان هناك هجومًا على الكتيبة التي انضم لها أحمد المنسي خلال عملية تمشيط ليلحق بهم ويدخل في معركة كبرى.





ضيف شرف مسلسل الاختيار الحلقة 5





وظهر النجم محمد عادل إمام في مسلسل الاختيار الحلقة 5 كضيف شرف حيث كان يقوم بدور مقدم قبل أن يتعرض لعمل إرهابي، كبير قضى على غالبية أفراد النقطة التي كان يتمركز بها ليصل الدعم بقيادة المنسي الذي خاض حربًا كبيرة مقدمًا أروع النماذج.





عمل بطولي في مسلسل الاختيار الحلقة 5





وتوفى المقدم محمد عادل بعدما قدم روحه فداءً لزملائه حيث دخل الغرفة التي كان يختبئ بها "قناص" التكفيريين الذي أسقط الكثير من جنود الجيش المصري، ليقرر اقتحام مكانه للقضاء عليه وبالفعل يتمكن منه قبل أن يتتدخل مجموعة كبيرة من التكفيريين والذين أطلقوا عليه وابل من الرصاص وينزع سترة مفخخة من أحدهم ليقضي على كل من كان بالغرفة، قبل نهاية مسلسل الاختيار الحلقة 5 والتمكن من بقية العناصر.





رسائل المنسي في مسلسل الاختيار الحلقة 5





قدم المنسي مجموعة من الرسائل لتحفيزية لجنوده وصف الظباط ليبعث فيهم روح الحماسة والأمل لتمر أحداث مسلسل الاختيار الحلقة 5 تاركة أثرًا كبيرًا في نفوس من يتاعبون هذا العمل الرائع، في حين يخطط عشماوي لاغتيال وزير الداخلية.





مواعيد العرض والقنوات الناقلة





ويعرض مسلسل الاختيار والذي يقوم ببطولته النجم أمير كرارة مجسدًا شخصية الشهيد البطل أحمد صابر المنسي، قائد كتيبة صاعقة 103 والذي استشهد هو وزملائه في واقعة "البرث" الشهيرة في 2017، على قناة "أون إي" في الـ8:45 بتوقيت القاهرة، وتذاع في الـ4 صباحًا والـ9 صباحًا.



