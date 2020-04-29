Advertisements

6 أرقام هامة عن وفيات "كورونا" في مصر.. تعرف عليها

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:14 م
أرشيفية
أرشيفية
أحمد القاسم
في الوقت الذي ارتفعت في معدلات الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خرجت الجهات المسئولة وأعلنت أرقام هامة عن تلك الوفيات، للتوضيح للرأي العام أسباب تلك الوفيات رغم ارتفاع معدل الشفاء من الوباء.

وحتى صباح اليوم الأربعاء، بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم ثلاثة ملايين و140 ألف حالة وكان إجمالي عدد المتعافين 959 ألفا، فيما تجاوز عدد الوفيات 218 ألف حالة، حسب بيانات منصة "وورلد ميترز" الدولية المتخصصة في الإحصائيات، وفي مقدمة الدولة المتضررة الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

وسجلت مصر 5042 حالة أصيبت بالفيروس حتى الآن من بينها 1669 حالة تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا من ضمنهم الـ 1304 متعافين خرجوا من مستشفيات العزل، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 359 حالة.

وفيما يلي تقدم "الفجر" أبرز الأرقام التي خرجت عن عن الجهات المعنية بشأن وفيات فيروس كورونا:

- إجمالي حالات الوفاة 359 حالة حتى مساء أمس بينهم 22 حالة في الساعات الأخيرة.

- 25% من إجمالي الوفيات تمت قبل النقل إلى مستشفى العزل، نظرًا لوصولهم إلى المستشفى في حالة متأخرة، حسب ما أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

- قرابة 107 شخص توفوا قبل الوصول إلى مستشفيات العزل التي خصصت لعلاج المصابين.

- قرابة 71 شخص توفوا بعد 48 ساعة من وصولهم إلى المستشفى بنسبة 20% من المتوفيين.

- 5 أطباء بين وفيات كورونا في مصر حسب ما أعلن الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء.

- أول حالة وفاة شهدتها البلاد في صفوف الصحفيين كانت منذ أيام برحيل الصحفي محمود رياض الذي كان يعمل بالقسم الرياضي بصحيفة الخميس.

يذكر أن مسئولي وزارة الصحة والسكان أعلنوا أنه لا يمكنهم تحديد ذروة كورونا إلا عند انخفاض الإصابات، كاشفين سبب ارتفاع عدد الإصابات خلال الفترة الأخيرة، وأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا جاء بسبب التوسع في المعامل التي تجري تحاليل للمواطنين، مطالبين الشعب المصري بأهمية الحفاظ على الإجراءات الوقائية خلال الفترة المقبلة من أجل تقليل الخسائر بقدر الإمكان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر متعافين كورونا بوابة الفجر الفجر الصحة

أخبار تهمك

عاجل.. تفاصيل ذبح مصري في الكويت

منذ ساعة و 22 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

مطلب مهم من السيسي إلى المصريين بشأن الجيش الأبيض (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس الوزراء: إجراءات وقائية للتعايش مع فيروس كورونا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

جماهير برشلونة تختار الصفقة الأولى

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

الصين تهدي اقتصادية قناة السويس كاميرا حرارية لمواجهة كورونا (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ حوالي 13 ساعة

منشق عن نظام كوريا الشمالية يكشف تفاصيل جديدة بشأن "مرض" الزعيم كيم

منذ ساعة و 25 دقيقة

وزير الأوقاف يكشف حقيقة فتح المساجد.. ويوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

منذ ساعة و نصف

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة لأول حالة وفاة مصرية بفيروس كورونا

حرارة الجو وشفاء 85% من المصابين.. 5 بشائر عن كورونا بمصر

الصحة ترد على ارتفاع نسبة الوفيات في مصر بسبب الكورونا

إحصائيات كوفيد -19 حول العالم: 2 مليون إصابة و500 ألف حالة تعافي

فيروس كورونا (كوفيد-19).. الصحة تقدم 6 نصائح هامة للحوامل للوقاية منه

سلبية تحاليل 200 مشتبه الإصابة بـ "كورونا" وتعافي 50 مصابًا في كفرالشيخ

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:55 م

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

11:39 ص

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

08:52 ص

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

02:21 م

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

02:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة