6 أرقام هامة عن وفيات "كورونا" في مصر.. تعرف عليها

في الوقت الذي ارتفعت في معدلات الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خرجت الجهات المسئولة وأعلنت أرقام هامة عن تلك الوفيات، للتوضيح للرأي العام أسباب تلك الوفيات رغم ارتفاع معدل الشفاء من الوباء.





وحتى صباح اليوم الأربعاء، بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم ثلاثة ملايين و140 ألف حالة وكان إجمالي عدد المتعافين 959 ألفا، فيما تجاوز عدد الوفيات 218 ألف حالة، حسب بيانات منصة "وورلد ميترز" الدولية المتخصصة في الإحصائيات، وفي مقدمة الدولة المتضررة الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا.





وسجلت مصر 5042 حالة أصيبت بالفيروس حتى الآن من بينها 1669 حالة تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا من ضمنهم الـ 1304 متعافين خرجوا من مستشفيات العزل، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 359 حالة.





وفيما يلي تقدم "الفجر" أبرز الأرقام التي خرجت عن عن الجهات المعنية بشأن وفيات فيروس كورونا:





- إجمالي حالات الوفاة 359 حالة حتى مساء أمس بينهم 22 حالة في الساعات الأخيرة.





- 25% من إجمالي الوفيات تمت قبل النقل إلى مستشفى العزل، نظرًا لوصولهم إلى المستشفى في حالة متأخرة، حسب ما أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.





- قرابة 107 شخص توفوا قبل الوصول إلى مستشفيات العزل التي خصصت لعلاج المصابين.





- قرابة 71 شخص توفوا بعد 48 ساعة من وصولهم إلى المستشفى بنسبة 20% من المتوفيين.





- 5 أطباء بين وفيات كورونا في مصر حسب ما أعلن الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء.





- أول حالة وفاة شهدتها البلاد في صفوف الصحفيين كانت منذ أيام برحيل الصحفي محمود رياض الذي كان يعمل بالقسم الرياضي بصحيفة الخميس.



