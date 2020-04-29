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تردد قناة دي ام سي dmc بجودة عالية HD الناقلة لمسلسل فلانتينو (Valentino) في رمضان 2020 للفنان عادل امام في دراما رمضان 2020

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:13 م
مسلسل فلانتينو
مسلسل فلانتينو

تردد قناة دي ام سي dmc بجودة عالية HD الناقلة لمسلسل فلانتينو (Valentino) في رمضان 2020 للفنان عادل امام في دراما رمضان 2020 

نقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، تردد قناة دي ام سي dmc بجودة عالية HD اتش دي والناقلة لمسلسل فلانتينو (Valentino) في رمضان 2020 للفنان عادل امام في دراما رمضان 2020.

تردد قناة دي ام سي dmc الناقلة لمسلسل فلانتينو، دائمًا يقوم العديد من نجوم الصف الأول في مصر من فنانين وفنانات بتقديم العديد من الأعمال الرمضانية في المارثون الرمضاني، حيث يقومون بالمشاركة في مسلسلات شهر رمضان الكريم، وبالإشارة إلي ذلك فأنه وفي خلال شهر رمضان 2020 فأن هناك العديد من المسلسلات الرمضانية.

ومن ضمن مسلسلات رمضان هذا العام 2020 مسلسل فلانتينو للفنان القدير عادل إمام، وهناك العديد من القنوات الناقلة للمسلسلات الرمضانية التي تنقل مسلسل فلانتينو، ومن ضمن تلك القنوات الناقلة قناة دي ام سي dmc الفضائية.

تردد قناة دي ام سي dmc الناقلة لمسلسل فلانتينو
نقدم لكم متابعينا الكرام التردد الجديد الخاص بقناة dmc دي ام سي الناقلة للمسلسلات الرمضانية، والتي من أهمها مسلسل فلانتينو للفنان القدير عادل أمام في خلال شهر رمضان الكريم المبارك لهذا العام 2020، موضح إليكم كالتالي:-

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11449.
الاستقطاب: أفقي (H).
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة دي ام سي dmc بجودة عالية HD الناقلة لمسلسل فلانتينو (Valentino) في رمضان 2020 للفنان عادل امام في دراما رمضان 2020 

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