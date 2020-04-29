تعرف علي قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات المصريين علي التجاري الدولي .

ونستعرض الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم كالاتي :

الاسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم

1- مصر الوطنية للصلب - عتاقة بنسبة 9.87% وبسعر 0.648 جنيه.

2- دلتا للانشاء والتعمير بنسبة 9.4% وبسعر 4.5 جنيه.

3- العربية المتحدة للشحن والتفريغ بنسبة 9.2% وبسعر 0.601 جنيه.

4- ارابيا انفستمنتس هولدنج بنسبة 8.8% وبسعر 0.333 جنيه

5- شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) بنسبة 8.3% وبسعر 9.6 جنيه.

اخبار البورصة المصرية

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 10545 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1209 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1127 نقطة، فيما نزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 706 نقطة.









وبلغ حجم التداول بالبورصة المصرية 411.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.11 مليار جنيه، عبر تنفيذ 36.6 ألف عملية لعدد 174 شركة، وصعدت أسهم 87 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 61 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.