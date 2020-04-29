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مفاوضات بيراميدز لضم رمضان صبحي

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:15 م
رمضان صبحى
رمضان صبحى
محمد جمال
يسعي النادي الأهلي لحسم موقف لاعبه رمضان صبحي والمُعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي حتى نهاية الموسم الحالي بالبقاء أو الرحيل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو القادم.

وتنتهي إعارة رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنهاية الموسم ليعود لفريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي ولكن يرغب المارد الأحمر فى إستمرار اللاعب سواء بالشراء أو البيع ولكن المغالاة المادية الكبيرة من جانب الفريق الإنجليزي تقف عائق أمام مسؤولي القلعة الحمراء.

وتصل طلبات هيدرسفيلد من أجل بيع صبحي حوالي 9 ملايين يورو بينما 3 ملايين يورو فى حال الموافقة على الإعارة، وهو ما سيكون صعب على الأهلي.

وترددت أنباء خلال الأيام الماضية حول رغبة بيراميدز فى التعاقد مع رمضان صبحي بعد إنتهاء إعارته بنهاية الموسم، وعن وجود إتصال شفهي باللاعب.

ولكن أشارت تقارير صحفية أن اللاعب يُفضل العودة للإحتراف الخارجى، أو اللعب فى مصر لصفوف النادي الأهلي.

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