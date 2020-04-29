إيران تعلن ارتفاع أعداد وفيات فيروس كورونا إلى 5957

أكدت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا إلى 5957، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة الإيرانية، 96 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 5806.

وأشارت وزارة الصحة الإيرانية، إلى أن عدد الإصابات المؤكدة اليومي تراجع لما دون عتبة الألف للمرة الأولى منذ أكثر من شهر.

ويضع فيروس كورونا، العالم أجمع أمام مسؤوليات مختلفة؛ ويفرض تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وقد تم تسجيل حتى الآن أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا في مختلف بلدان العالم ووفاة نحو 60 ألف شخص.