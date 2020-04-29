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سحب تنظيم مونديال الملاكمة 2021 من الهند

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:18 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلن الاتحاد الدولي للملاكمة، أنه سحب تنظيم بطولة العالم 2021 من نيودلهي، ومنحها إلى العاصمة الصربية بلجراد.


وقال الاتحاد الدولي في بيان، إنه فسخ عقده مع الهند لعدم تلقيه الدفعات التي كان مقرراً أن يستلمها منها، موضحاً أن الاتحاد الهندي يجب أن يدفع غرامة قدرها 500 ألف دولار.


لكن الاتحاد الهندي نسب التأخير في الدفع إلى الاتحاد الدولي، موضحاً أن الحساب المصرفي للأخير كان "مجمداً".


وأعرب الاتحاد الهندي عن أسفه لقرار الاتحاد الدولي، وقال في بيان: "قرار تغيير المدينة المضيفة لبطولة العالم 2021 اتخذ على عجل ودون تشاور مع الاتحاد الهندي"، معتبراً أن العقوبة المفروضة عليه "صادمة ومفاجئة".

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