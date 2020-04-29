بالأرقام .. تعرف علي الأسهم الأكثرانخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم

ارتفعت جميع مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء ، مدفوعة بمشتريات المصريين وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 10545 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1209 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1127 نقطة، فيما نزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 706 نقطة.

وننشر الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية كالاتي :

الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم

1- مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية بنسبة 5.7% وبسعر 0.496 جنيه.

2- اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بنسبة 5.6% وبسعر 1.9 جنيه.

3- راية لخدمات مراكز الاتصالات بنسبة 5.2% وبسعر 4.7 جنيه.

4- بلتون المالية القابضة بنسبة 4.9% وبسعر 1.9 جنيه.

5- رواد السياحة - رواد بنسبة 4.7% وبسعر 8.5 جنيه.

وبلغ حجم التداول بالبورصة المصرية 411.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.11 مليار جنيه، عبر تنفيذ 36.6 ألف عملية لعدد 174 شركة، وصعدت أسهم 87 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 61 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.









وإستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية علي نسبة 76.96% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.47%، والعرب على 6.57% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.63% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.36%.









ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 44.4 مليون جنيه، 7.3 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 21.8 مليون جنيه، 35.5 مليون جنيه، على التوالي.