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أستراليا.. "موريسون": استمرار الحظر على السفر الدولي والتجمعات الكبيرة

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:09 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
صرح رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الأربعاء، بأن الحظر على السفر الدولي والتجمعات الكبيرة سيستمر حتى مع قيام حكومة البلاد بتخفيف عمليات الإغلاق والتحرك نحو اقتصاد ومجتمع "آمن من فيروس كورونا الجديد".

وقال "موريسون" للصحفيين في العاصمة: "عندما نعود إلى هذا الاقتصاد والمجتمع الأكثر أمانًا لفيروس كورونا الجديد COVID، من المهم أن تعرف أنه مع تخفيف هذه القيود، بالطبع ستستمر حالات أخرى"، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".

وأضاف "موريسون": "لن يكون الأمر كما كان من قبل. لا يمكنني رؤية السفر الدولي يحدث في أي وقت قريب. المخاطر هناك واضحة. لا يمكنني رؤية الأستراليين يسيرون في مباراة لبعض الوقت، تلك التجمعات الجماهيرية الأكبر".

وحث "موريسون" المزيد من الأشخاص على تنزيل تطبيق لتتبع جهات الاتصال لمرضى كورونا COVID-19. وقالت الحكومة، إن أكثر من 3 ملايين أسترالي - حوالي 12٪ من السكان - لديهم الآن CovidSafe مثبتة على هواتفهم، لكن النسبة يجب أن ترتفع إلى 40٪.

وأردف "موريسون": "أتطلع إلى الوقت الذي يمكن فيه للأستراليين السفر مرة أخرى داخل أستراليا. أتطلع إلى الوقت الذي يمكنهم فيه الجلوس لتناول وجبة في مطعم".

وقد بدأت بعض الولايات بالفعل في رفع القيود وسط تباطؤ في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا - وهو أمر وضعته كانبرا في إجراءاتها واختبارات واسعة النطاق.

وقال وزير الصحة الأسترالي، جريج هانت، إن أستراليا ستوسع نطاق الفحص بعد تأمين 10 ملايين مجموعة اختبار أخرى - وهو ما يكفي لاستمرارها حتى عام 2020.

سجلت أستراليا 6،738 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد COVID-19، و89 حالة وفاة مرتبطة به حتى اليوم الأربعاء - أقل بكثير من الأرقام المبلغ عنها في الولايات المتحدة وأجزاء من آسيا وأوروبا ونقاط ساخنة أخرى.

وقالت السلطات الصحية، إنها تريد توسيع الاختبار للتحقق من الأشخاص المصابين بالفيروس دون ظهور أعراض.

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