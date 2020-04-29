البورصة تسجل تداولات بـ 1.1 مليار جنيه في ختام جلسة الأربعاء













وسجل سوق داخل المقصورة تداولات وصلت الي 4.3 مليار جنيه ، في حين سجل المتعاملون الرئيسيون تداولات وصلت قيمتها الي 3.2 مليار جنيه ، وسجل سوق خارج المقصورة تداولات بحوالي 22.9 مليون جنيه.





وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ، مدفوعة بمشتريات الأجانب والتي تركزت علي سهم التجاري الدولي ليرفع السهم بنسبة 3.8% وبسعر 64 جنيه ، وسط أحجام تداول مرتفعة ولايزال الأداء الإيجابي هو المسيطر علي السوق .

وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 571.241 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 10545 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1209 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1127 نقطة، فيما نزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 706 نقطة.









سجلت أحجم التداولات بالبورصة المصرية نحو 411.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.11 مليار جنيه، عبر تنفيذ 36.6 ألف عملية لعدد 174 شركة، وصعدت أسهم 87 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 61 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.