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703.6 مليون جنيه مشتريات المصريين والعرب بالبورصة اليوم

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:29 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


إستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية علي نسبة 76.96% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.47%، والعرب على 6.57% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.63% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.36%.

وسجل المتعاملون الأجانب مبيعات بالبورصة اليوم وصلت  قيمتها الي 703.6 مليون جنيه ، فيما سجل المصرييون والعرب مشتريات بحوالي 683.1 مليون جنيه و20.4 مليون جنيه علي التوالي .

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 44.4 مليون جنيه، 7.3 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 21.8 مليون جنيه، 35.5 مليون جنيه، على التوالي.


وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 10545 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1209 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1127 نقطة، فيما نزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 706 نقطة.


وبلغ حجم التداول بالبورصة المصرية  411.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.11 مليار جنيه، عبر تنفيذ 36.6 ألف عملية لعدد 174 شركة، وصعدت أسهم 87 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 61 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.

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