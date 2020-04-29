703.6 مليون جنيه مشتريات المصريين والعرب بالبورصة اليوم









إستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية علي نسبة 76.96% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.47%، والعرب على 6.57% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.63% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.36%.





وسجل المتعاملون الأجانب مبيعات بالبورصة اليوم وصلت قيمتها الي 703.6 مليون جنيه ، فيما سجل المصرييون والعرب مشتريات بحوالي 683.1 مليون جنيه و20.4 مليون جنيه علي التوالي .





ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 44.4 مليون جنيه، 7.3 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 21.8 مليون جنيه، 35.5 مليون جنيه، على التوالي.







