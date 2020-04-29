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زعيم حزب العمال المعارض: عدد الوفيات في بريطانيا 27,241

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:28 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
صرح كير ستارمر، زعيم حزب العمال المعارض فيبريطانيا، اليوم الاربعاء، بينما كان يشكك في رد الحكومة على تفشي المرض، بأن عدد الوفيات في البلاد بفيروس كورونا الجيد ربما يكون أعلى من 27,241 مما يجعلها واحدة من الدول الأكثر تضررًا في أوروبا.

وأظهرت بيانات أوسع نشرت يوم الثلاثاء أن عدد الوفيات تجاوز 24,000 منذ تسعة أيام، لكن "ستارمر" قال، إن حساباته أظهرت وفاة 27,241، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأبلغ "ستارمر"، البرلمان، بينما كان يسأل وزير الخارجية، دومينيك راب، عن عدد الوفيات: "هذا يجعل حتى الآن ما مجموعه 27,241 حالة وفاة مسجلة بسبب فيروس كورونا الجديد وهذا ربما يكون أقل من تقديره بسبب الفاصل الزمني".

وقال "ستارمر": "من المحتمل أننا نسير على الطريق الصحيح لتحقيق واحد من أسوأ معدلات الوفيات في أوروبا. أبعد ما تكون عن النجاح، فإن هذه الأرقام الأخيرة مخيفة حقًا."

يبدو أن "ستارمر أضاف أحدث حصيلة للوفيات في المستشفيات من 21،698 إلى أحدث حصيلة للوفيات في منازل الرعاية الإنجليزية والتي بلغت 4،343 وعدد الوفيات خارج مستشفى فيروس كورونا COVID-19 في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.

تواجه حكومة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، انتقادات متزايدة لاستجابتها لفيروس مع استمرار ارتفاع حصيلة الوفيات.

وبينما قال كبير المستشارين العلميين للحكومة الشهر الماضي، إن إبقاء حصيلة الوفيات أقل من 20,000 سيكون "نتيجة جيدة"، تجاوز عدد الوفيات في المستشفى هذا المعلم المؤلم الأسبوع الماضي.

وكما وردن، فإنه إذا كانت حساباته دقيقة، فستكون للمملكة المتحدة ثاني أو ثالث أسوأ حصيلة وفاة رسمية في العالم بعد الولايات المتحدة وربما إيطاليا.

وتشير حصيلة "رويترز" إلى أن عدد القتلى في الولايات المتحدة يبلغ 58605 وإيطاليا 27359 وإسبانيا 23.822 وفرنسا 23.660.

وقال "راب"، الذي يحل محل رئيس الوزراء خلال أسئلة في البرلمان: "من السابق لأوانه إجراء مقارنات دولية. إذا كان يتعين القيام بها، فيجب أن يتم ذلك على أساس نصيب الفرد". وأضاف، أن الدول الأخرى تقيس أعداد الوفيات بطرق مختلفة.

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