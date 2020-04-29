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تعرف على أرقام المغربي كريم البركاوي المُرشح لقيادة هجوم الزمالك

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:40 م
كريم البركاوي
كريم البركاوي
علاء خليف
دخل كريم البركاوي مهاجم حسنية أغادير المغربي دائرة اهتمام نادي الزمالك تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعدادًا لتدعيم صفوف الفريق الأبيض بالموسم الجديد.

ويواجه الزمالك منافسة شرسة من ناديي الرجاء والوداد المغربيين للتعاقد مع "جوكر" حسنية أغادير خلال الميركاتو الصيفي المقبل، كما دخل اللاعب ايضًا دائرة اهتمام أحد أندية دوري الدرجة الثانية الألماني، مما يجعل مهمة مسئولي القلعة البيضاء في التعاقد معه صعبة للغاية.

من ناحية أخري يسعي مسئولو نادي حسنية أغادير تجديد عقد "البركاوي" لموسم آخر بعد توقف النشاط بسبب كورونا.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز المعلومات والأرقام عن كريم البركاوي صفقة الزمالك المُحتملة:-

- كريم البركاوي من مواليد 13 ديسمبر 1995 يبلغ عمره (24 عامًا) ويعتبر لاعب "جوكر" يجيد اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب، حيث يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر بالإضافة لمركزي الجناح الأيمن ورأس الحربة الصريح.

- خاض كريم البركاوي 147 مباراة رفقة فريق حسنية أغادير بمختلف البطولات، وسجل معه 46 هدفًا، ولعب 119 مباراة بالدوري المغربي، وسجل 33 هدفًا، وصنع 10 أهداف.

- شارك "البركاوي" في 16 مباراة مع حسنية أغادير بالدوري المغربي بالموسم الحالي قبل توقفه، بواقع (117 دقيقة)، وسجل 8 أهداف وصنع هدف وحيد.

- كما شارك في 11 مباراة مع حسنية أغادير في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بواقع (915 دقيقة)، وسجل 8 أهداف بالبطولة منهم " 2 هاتريك" في شباك سان بيدرو الإيفواري، والنصر الليبي.

- تبلغ القيمة التسويقية لمهاجم حسنية أغادير وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" الشهير 400 ألف يورو.

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