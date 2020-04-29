تتر مسلسل "جمع سالم" لأنغام تم تسليمه لشركة الإنتاج قبل عرض الحلقة الأولى بدقائق.. اعرف التفاصيل

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تعاونت المطربة أنغام، مع الفنانة زينة في مسلسلها الرمضاني"جمع سالم" من خلال غنائها لتتر المسلسل "كنا بنضحك".



حيث تم تسليم تتر مسلسل"كنا بنضحك" إلى شركة الإنتاج قبل عرض الحلقة الأولى من المسلسل بدقائق وذلك بسبب تغيير اللحن الأول للأغنية لأنه لم ينل إعجاب أنغام ولم تفضل غنائها بهذا اللحن، مما جعل مؤلف الأغنية أمير طعيمة، أن يرسل الأغنية إلى ملحن آخر ألا وهو إيهاب عبد الواحد حيث تم الإنتهاء من العمل كاملًا قبل أول بث للحلقة بساعات قليلة وتم تسليم الأغنية للشركة قبل العرض بدقائق.



"كنا بنضحك" من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزع الموزع الموسيقي أمير هداية.



مسلسل "جمع سالم" من بطولة زينة ودلال عبد العزيز وريم البارودي ومحمد شاهين ومحمد علاء، تأليف محمد ناير وإخراج إيمان ‏حداد إنتاج شركة سكرومو ميديا‎.‎

