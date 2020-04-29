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تعرف على البطل الحقيقي الذي جسد دوره محمد إمام في الاختيار

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 04:33 م
محمد إمام
محمد إمام
ولاء عبد الناصر

حل الفنان محمد إمام، ضيف شرف في مسلسل "الاختيار"، الذى يتناول قصة حياة الشهيد البطل أحمد المنسى، وجسد خلال أحداث الحلقة الخامسة محمد إمام، دور البطل الشهيد هيثم فتحى.



ولاقت الحلقة الخامسة من "الاختيار"، الكثير من اشادات الجمهور، كما أصبح الضابط فتحي حديث السوشيال ميديا، بعد أن جسد دوره محمد إمام بشكل مميز، وقبل استشهاد نطق آخر جملة له لصديقه المنسى، "قول لأمي ابنك مات راجل"، هذه الجملة التى انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة الشهيد فتحى الحقيقية.


من هو الشهيد البطل هيثم فتحى:

_النقيب "هيثم فتحي"، ابن محافظة المنيا الملقب بمارد سيناء، والذي جسد شخصيته الفنان محمد إمام في مسلسل الاختيار.

_استشهد في يوم ٩ مارس 2016 تاركا طفلة عمرها 20 يوما، بعدما قام باحتضان الإرهابي وهو يحمل حزاما ناسفا، وحمى ٨ ظباط وجنود، ولم يتبقى في جثمانه أي شيء يروح لأهله..

_البطل رفض أكثر من مرة مغادرة محافظة شمال سيناء، وذلك لتأدية واجبه الوطني وانتقاماً لزملائه الشهداء، حسب كلام أحد أصدقائه..


قصة مسلسل الاختيار:



يذكر أن مسلسل الاختيار يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

أبطال مسلسل الاختيار:




ويشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي، بالإضافة مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق وآخرون.


موعد مسلسل الاختيار والقنوات الناقلة:

وتعرض قناة ON مسلسل الاختيار فى الـ 9 مساء ، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل علىON دراما

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