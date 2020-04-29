Advertisements

حازم إمام: هذه أمنيتي خلال الفترة المقبلة

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 04:36 م
بوابة الفجر
علي نبوي
كشف حازم إمام نجم الكرة المصرية والزمالك السابق، عن أمنيته في العمل بمجال التدريب خلال الفترة المقبلة.

وقال نجم الزمالك السابق في تصريحات إذاعية على الشباب والرياضة خلال برنامج "النجوم في رمضان"، أنه يتمنى العمل في مجال التدريب، موضحا أن عمله الحالي أبعده عن تنفيذ هذا الحلم.

وأوضح أنه يحتاج إلى معايشات ودورات تدريبية في الخارج من 6 أشهر إلى عام، من أجل تولي المسئولية الفنية مع الأندية وتحقيق رغبته.

وعلق حازم إمام على هجوم الجماهير حال عمله كمدرب: "الهجوم سيكون فني، عكس ما تعرضت له خلال تواجدي في اتحاد الكرة واتهامي بالفشل والفساد".

أخبار تهمك

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

منذ حوالي 3 ساعات

الصين تهدي اقتصادية قناة السويس كاميرا حرارية لمواجهة كورونا (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "الإعلاميين" تمنع ظهور رامز جلال على أي شاشة تبث داخل مصر أو خارجها

منذ أقل من ساعة

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تفاصيل ذبح مصري في الكويت

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تعرف على البطل الحقيقي الذي جسد دوره محمد إمام في الاختيار

منذ أقل من ساعة

بدلا من العوضي.. نشطاء يرشحون أشرف مهدي لتجسيد شخصية "هشام عشماوي" في مسلسل الاختيار

منذ 38 دقيقة

الرقابة على المصنفات: سيتم الضغط والتصعيد لأعلى مستوى لوقف "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

فيديوجرافيك.. 10 نصائح ذهبية لمنع انتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مطلب مهم من السيسي إلى المصريين بشأن الجيش الأبيض (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:55 م

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

08:52 ص

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

11:39 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

02:01 ص

مفاجأة.. لجنة مكافحة كورونا: انتهاء الفيروس في مصر يوم 19 مايو (فيديو)

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة