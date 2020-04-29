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إصابة ممرضة في مستشفى أحمد ماهر بفيروس كورونا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 04:37 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
أعلن الدكتور أحمد عبد العزيز، مدير مستشفى أحمد ماهر التعليمي، عن إصابة ممرضة بقسم الاستقبال، بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مدير المستشفى، أنه عقب اكتشاف الحالة تم سحب مسحة طبية منها وعزلها على الفور، وعندما تأكد إيجابية المسحة الطبية تم تحويلها لمستشفى العجوزة، كما تم سحب عينات من المخالطين لها وعددهم 2 من الأطباء و7 من طاقم التمريض وعزلهم لحين ظهور نتيجة الفحص.

وأضاف، ان العدوى انتقلت للممرضة من خارج المستشفى، حيث إنها تعمل فى مستشفى أخرى ظهرت فيها حالة إيجابية لفيروس كورونا، وعند علم إدارة المستشفى تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية تجاهها.

خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا

وفي سياق اخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 68 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1304 حالات.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1669 حالة، من ضمنهم الـ 1304 متعافين.

تسجيل 260 إصابة جديدة و22 حالة وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 260 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 5042 حالة من ضمنهم 1304 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و359 حالة وفاة.

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